Die BBH Immobilien GmbH & Co. KG hat 121 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 7.560 m² und 121 Tiefgaragenstellplätzen in Hannover-Lahe an Soka-Bau (Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG) verkauft. Bereits im kommenden Jahr soll der Bau beginnen. Mit der Fertigstellung wird 2021 ger

[…]