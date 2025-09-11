Softwareunternehmen Eplan mietet 8.000 m² in Monheim

Die Eplan GmbH hat in Monheim am Rhein südlich von Düsseldorf 8.000 m² Bürofläche an der Rheinpromenade angemietet. Der Anbieter von Software und Service rund um das Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung und Mechatronik will die neuen Flächen nach Fertigstellung voraussichtlich im November 2027 beziehen. Bis dahin wird der Hauptsitz des Unternehmens im Objekt An der alten Ziegelei 2 sein. JLL hat Eplan beraten und die Anmietung vermittelt sowie durch technische und planerische Beratung unterstützt.

Eigentümer und Vermieter der Neuentwicklung ist die Stadtentwicklungsgesellschaft Monheim am Rhein mbH. Goldbeck und Complemus realisieren das Projekt nach den Bedürfnissen des Nutzers. Die Immobilie, die nach Nachhaltigkeitsstandard DGNB Gold zertifiziert sein wird, ist damit bereits vorab vollvermietet. Zudem hat die Stadtentwicklungsgesellschaft die Liegenschaft des bisherigen Hauptsitzes An der alten Ziegelei 2 gekauft.