Softwareunternehmen Axivion mietet 523 m² im Stuttgarter Officium

Die Axivion GmbH, ein etablierter Softwareanbieter für Software-Qualitätssicherung und automatisierte Architekturprüfung, hat 523 m² moderne Bürofläche in der Liebknechtstraße 33 in Stuttgart angemietet. Die Vermietung erfolgte im Auftrag des Eigentümers Dream Global und wurde durch Immoraum Real Estate Advisors begleitet.

Die Immobilie in der Liebknechtstraße 33-35 / Heßbrühlstraße 7 zeichnet sich durch effiziente Flächenstrukturen, eine sehr gute Anbindung sowie ein professionelles Arbeitsumfeld aus. Mit der Neuvermietung wurde ein weiterer hochwertiger Nutzer für das Objekt gewonnen, was zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Standorts beiträgt.