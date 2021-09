Das Haus am Mittelkanal bekommt Zuwachs. Auf Vermittlung von Angermann hat ein Softwarehaus ca. 220 m² Bürofläche in der Wendenstraße 21a-d angemietet. Vermieter und Eigentümer der Immobilie in der City-Süd ist der Hamburger Immobilien-Investmentmanager Union Investment, die die 15.700 m² große Büroimmobilie in 2005 für den Fonds UniInstitutional European Real…

[…]