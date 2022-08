Das Büro- und Geschäftshaus BallinA am Ballindamm 33 in Hamburg gewinnt einen neuen Mieter für die beiden obersten Premiumflächen. Der internationale Softwareentwickler wird die gemieteten rund 630 m² in den kommenden Monaten selbst ausbauen und voraussichtlich im ersten Quartal 2023 beziehen.

[…]