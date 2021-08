Durch Vermittlung der Cubion Immobilien AG konnte innerhalb kürzester Zeit die Vollvermietung der Liegenschaft an der Markstraße 77 in Bochum erzielt werden. Zwischen der ersten Besichtigung und der Vertragsunterzeichnung lagen lediglich neun Werktage. Neuer Mieter der Liegenschaft wird die Eligo Psychologische Personalsoftware GmbH. Die Immobilie befindet sich in Privateigentum.…

[…]