Software-Unternehmen mietet Bürofläche in Hamburg

Die Nordantech Solutions GmbH bezieht zum 01.07.2023 rund 320 m² Bürofläche im Amundsen Haus am Kehrwieder 9 in der HafenCity. Das Unternehmen lässt sich fortan in der Speicherstadt in vergrößerten Räumlichkeiten nieder. Untervermieter der Fläche ist ein großes deutsches Medienunternehmen. Der Mixed-Use-Gebäudekomplex verfügt über 27.000 m² Gesamtfläche und befindet sich im Eigentum eines Unternehmens der R+V Versicherungsgruppe. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Untermieter beratend tätig und konnte dessen aktuelle Fläche an der Esplanade 23 gleichzeitig erfolgreich nachvermieten. Der Hauptmieter wurde von Colliers beraten.

