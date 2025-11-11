Software-Unternehmen GUS ERP bezieht knapp 2.000 m² am Kölner Maarweg

Die GUS ERP GmbH, ein Software-Spezialist für die Prozessindustrie, verlegt seinen Kölner Firmensitz innerhalb des Stadtteils Ehrenfeld/Braunsfeld. Dazu hat das Unternehmen nun knapp 2.000 m² Bürofläche im Maarweg Center am Maarweg 165 angemietet.

.

Bislang ist die GUS ERP in der Josef-Lammerting-Allee 20 ansässig. Die modernen und hochwertig ausgestatteten Büroflächen werden ab April 2026 übernommen werden. Eigentümer und Vermieter des Maarweg Centers mit einer Gesamtfläche von 22.800 m² ist Alstria. Das Objekt wurde 1993 fertiggestellt und in den vergangenen Jahren kontinuierlich umfassend modernisiert.



„Mit dem neuen Standort schaffen wir eine moderne und flexible Arbeitsumgebung, die unsere Unternehmenskultur stärkt und unseren Mitarbeitenden optimale Bedingungen für Zusammenarbeit, Innovation und Kundenorientierung bietet. Das Maarweg Center überzeugt zudem durch seine Lage und die sehr gute Anbindung innerhalb Kölns“, so Andreas Laible, CFO der GUS ERP.



JLL hat die GUS ERP GmbH im Rahmen eines Tenant-Representation-Mandats beraten und Cushman & Wakefield war auf Eigentümerseite vermittelnd und beratend tätig.