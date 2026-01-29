Software & Support Media verlegt Hauptsitz im Ostend

Im Rahmen von Flächenoptimierungen suchte die Software & Support Media GmbH für ihren Hauptsitz in Frankfurt neue Räumlichkeiten. Aengevelt betreute das Unternehmen umfassend bei der Suche und vermittelte einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 705 m² Bürofläche in der insgesamt rd. 8.400 m² Mietfläche umfassenden Liegenschaft “Hanauer Landstraße 182“ in Frankfurt-Ostend. Mietbeginn ist im Sommer 2026. Die Software & Support Media GmbH verlegt dann ihren Standort innerhalb des Ostend hierher.

„Die Software & Support Media GmbH suchte im direkten Umfeld ihres bisherigen Standorts moderne Büroflächen mit guter Infrastruktur hinsichtlich Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung sowie Gastronomie und Nahversorgung. Dazu haben wir das komplette Marktangebot gemäß der Suchkriterien aufbereitet und vorgestellt. Dabei überzeugte das Büro-/Geschäftshaus “Hanauer Landstraße 182“, das die genannten Voraussetzungen in optimaler Weise erfüllt und in dem sich dank seiner effizienten Grundrisse die Arbeitsstrukturen und -abläufe des Unternehmens ideal abbilden lassen“, beschreibt Stephan Gödeke, Vermietungsexperte von Aengevelt Frankfurt, die Objekt- und Standortqualitäten und ergänzt: „Bereits im letzten Jahr hat Aengevelt im Ostend den Telekommunikationsanbieter 1&1 auf rd. 3.700 m² in dem Bürogebäude “DOCK 2.0“ in der Lindleystraße angesiedelt sowie rd. 2.600 m² Bürofläche an einen Serviced Apartment-Betreiber vermittelt, der die Flächen zu hochwertigen Serviced Apartments umbaut. Insgesamt belegen die Transaktionen, dass das Frankfurter Ostend ein etablierter und gefragter Standort ist.“