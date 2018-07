Software-Startup Personio mietet 3.000 m² in Münchens Neuer Hopfenpost

Das Software-Startup Personio, begleitet von der NAI apollo, hat 3.000 m² Bürofläche in der Neuen Hopfenpost in München angemietet. Mit dem Einzug zum 1. Dezember wird das auf Personalmanagement- und Recruiting-Software spezialisierte Tech-Unternehmen seine Bürofläche mehr als verdreifachen.

Die Neue Hopfenpost gehört zum Portfolio von Invesco Real Estate. Der Investmentmanager erwarb das Gebäude 2015 für seine paneuropäische Core-Strategie für institutionelle Investoren. Die Neue Hopfenpost liegt in der Maxvorstadt in direkter Nähe zum Münchener Hauptbahnhof. Neben Büros befinden sich auf der über 51.000 m² großen Gesamtmietfläche ein Rewe, ein Aldi, ein Denn‘s Biomarkt und ein Rossmann Drogeriemarkt. In einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage finden ca. 550 Autos Platz. Das Gebäude wurde 1991 ursprünglich als Paketverteilzentrum gebaut und 2010 umfassend saniert. Personio bezieht eine loftartige Fläche mit Deckenhöhen von 4,70 Metern, die vorher von einem Fitnessstudio genutzt wurde. NAI apollo Baumanagement übernimmt den Umbau.