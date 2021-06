Software-Entwickler Tz Connect mietet 570 m² Bürofläche in Neukölln

Die Tz Connect GmbH, die Open-Source-Software für Projekte und Unternehmen entwickelt, suchte nach passenden Flächen für die Unternehmensexpansion. Aengevelt vermittelte hierzu einen Mietvertragsabschluss über rd. 570 m² Bürofläche in dem 2019 sanierten Büro- und Gewerbeobjekt am Kottbusser Damm 79 in Berlin-Neukölln. Vermieter ist die BerlinPrime Realty GmbH.

.

„Die Liegenschaft befindet sich im Szenekiez von Neukölln, einem von jungen Unternehmen und Startups stark nachgefragten Standort. Neben dem Lagekriterium waren für die Anmietungsentscheidung außerdem die hellen und offenen Büroflächen im Loftcharakter ausschlaggebend, die hervorragend zu den Arbeitsabläufen von Tz Connect passen. Zudem profitieren die Mitarbeiter von der sehr guten Anbindung des Standortes an den ÖPNV und das Umfeld mit zahlreichen gastronomischen Einrichtungen und Möglichkeiten für die tägliche Nahversorgung“, so Neslehan Balci, Vermietungsexpertin von Aengevelt Berlin, die den Abschluss vermittelte.