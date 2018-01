Sofitel Hamburg Alter Wall: Sebastian Werner neuer Director Sales & Marketing

Sebastian Werner

Am 2. Januar 2018 hat Sebastian Werner die Position des Director Sales & Marketing im Sofitel Hamburg Alter Wall übernommen. Den 34-jährigen zieht es vom Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main, wo er den Vertrieb leitete, in seine Wahlheimat Hamburg. „Ich freue mich mit Sebastian Werner einen deutschlandweit erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen zu haben, der seine Aufgabe mit frischen Ideen und viel Engagement meistern wird“, sagt Bart Westerhout, General Manager des 5-Sterne-Hauses.

Der gebürtige Mindener absolvierte nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann die Hotelfachschule Heidelberg mit dem Abschluss des staatlich geprüften Hotelbetriebswirts. Seine Karriere begann er als Junior Sales Manager im Steigenberger Airport in Frankfurt. 2011 baute er die regionale Vertriebsstruktur von Steigenberger in München mit auf. Von 2013 bis 2015 erweiterte er seine Erfahrung im Bereich Marketing als Director Sales & Marketing im Steigenberger Hotel Drei Mohren in Augsburg und kehrte anschließend zu seinen beruflichen Wurzeln nach Frankfurt zurück. Während seiner 10-jährigen Laufbahn sammelte Sebastian Werner umfangreiche Erfahrungen u. a. im Controlling und in der Budgetierung, in der Entwicklung von Vertriebsstrategien und -strukturen auf internationaler Ebene und auch in der Mitarbeiterführung. Im Sofitel Hamburg Alter Wall unterstützt ihn ein fünfköpfiges Team. Der Vertriebsprofi beherrscht sowohl die Betreuung von Topkunden als auch die Entwicklung von internationalen Quellmärkten. Diese Fähigkeiten werden für das Sofitel Hamburg Alter Wall eine große Bereicherung sein.