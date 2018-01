Sönmez Transporte mietet in Ulm eine 590 m² große Logistikimmobilie

Das Speditionsunternehmen Sönmez Transporte hat im Gewerbegebiet „Donautal“ in Ulm eine 590 m² große Logistikimmobilie angemietet. An Büro- und Sozialfläche stehen 270 m² zur Verfügung. Ab März 2018 wird dann die Lagerung und der Umschlag von Lebensmitteln sowie der Transport an regionale Einzelhandelsfilialen am Objekt realisiert. Die Vermittlung und Beratung ist durch Logivest erfolgt.

.

„Mittels der Bundesstraße 311, die direkt am Grundstück vorbeiläuft, und der Bundesstraße 10 beziehungsweise der 28 erreicht der neue Mieter innerhalb weniger Minuten den Autobahnanschluss in Richtung München/Stuttgart und Memmingen/Heidenheim. Hervorragend angebunden ist das Gewerbegebiet auch an den öffentlichen Nahverkehr, was den Mitarbeitern von Sönmez Transporte zugutekommt“, erläutert Christian Mészáros, Logistikimmobilienberater Baden-Württemberg bei Logivest die Standortvorteile.