Socotec mietet neuen Unternehmensstandort in München

Socotec Deutschland hat zum 1. Januar 2023 ein neues Büro in der Pilgersheimer Straße in München angemietet, das drei Unternehmen der Gruppe, das Beratungs- und Planungsbüro Canzler, ZPP Ingenieure und die Schollenberger Kampfmittelbergung, gemeinsam nutzen werden. Auf 1.500 m² sollen moderne Bürowelten agiles Arbeiten ermöglichen, wovon Canzler mit etwa 40 Mitarbeitenden den größten Teil belegen wird. Derzeit erarbeiten Architekten von Canzler den Entwurf für den Mieterausbau, der vermieterseitig von Sonar Real Estate umgesetzt wird.

Geplant sind offene Grundrisse mit Zonen, wo Teams gewerkeübergreifend Projekte bearbeiten, Räume für Videokonferenzen und konzentriertes Arbeiten sowie Lounges für Meetings und den sozialen und informellen Austausch. „Canzler nutzt mit Huber Lischka Architekten die eigene Expertise, um das Konzept zu kreieren“, erklärt Andreas Masiorek, Geschäftsführer bei Canzler. „Wir realisieren eine sehr flexible Raumnutzung, die einer hybriden Arbeitswelt von heute entspricht. Damit leben wir selbst das, was Auftraggeber von uns erwarten, wenn sie uns mit der Planung eines Mieterausbaus oder mit Workplace-Consulting beauftragen“, so Masiorek.



Das Büro erstreckt sich über zwei Etagen und bietet somit ideale Voraussetzungen, um die Unternehmen der Socotec Gruppe auf einer Fläche unterzubringen. „Für die Standortwahl waren die Aufteilung der Fläche und die zentrale Lage mit U-Bahn-Anschluss maßgeblich“, ergänzt Andreas Broßmann, ebenfalls Geschäftsführer bei Canzler. „Mit der neuen Bürofläche wird auch die räumliche Integration der übernommenen Unternehmen Huber Lischka Architekten und Zickler und Jakob Planungen in die Canzler GmbH erfolgen.“