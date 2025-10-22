Social Impact Investing Award: Sechs Projekte nominiert

Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat die sechs Finalisten für den Social Impact Investing Award 2025 bekanntgegeben. Darunter: B’Ella Berlin, Sugar Valley München und das Marktquartier Recklinghausen. Insgesamt wurden 33 Projekte eingereicht, welche die 19 köpfige Jury als Qualitativ hervorragend bewertete. Die Verleihung findet am 27. November im Hotel Oderberger in Berlin statt. Die Verleihung erfolgt in Kooperation mit dem Immobilien Manager Verlag.

Bewerben konnten sich Projekte in Planung (2 Bewerbungen), in Entwicklung (7 Bewerbungen) sowie realisierte Projekte (17 Bewerbungen). Zudem wurden drei akademische Arbeiten eingereicht. Aufgrund der geringen Anzahl an Projekten in der Planungsphase wurden die Kategorien „in Planung“ und „in Entwicklung“ zusammengefasst. In beiden Hauptkategorien – „in Planung sowie Entwicklung“ und „realisiert“ – schafften es jeweils drei Projekte ins Finale. Darüber hinaus werden zwei Sonderpreise und ein Preis für eine akademische Arbeit vergeben.



„Wir alle wissen, wie schwierig die aktuelle Lage für Projektentwicklungen ist. Umso mehr freuen wir uns, dass sich dieses Jahr so viele Projekte beworben haben“, sagt Werner Knips, Gründer und Leiter der Social Impact Investing-Initiative und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ICG. „Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wandlungsfähig die Branche ist. Viele Projekte setzen heute nicht mehr allein auf Rendite, sondern auf gesellschaftlichen Mehrwert – und genau das macht sie zukunftsfähig.“



Die Jury bewertet die Projekte anhand eines Templates, das auf den Kriterien der EU-Sozial-Taxonomie (Workforce, Customer, Communities/Society) sowie dem ICG-Scoring-Modell basiert. Bewertet werden unter anderem Infrastruktur, Identität, bebautes Umfeld und Konnektivität – stets im Hinblick auf die Wirkung auf Menschen, Gesellschaft, Umwelt und Governance.



Den Juryvorsitz übernahmen in diesem Jahr Prof. Dr.-Ing. Anne Sanftenberg MRICS (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) und Dr. Andreas Rickert (Vorstand PHINEO gAG).



„Die Projekte zeigen eindrucksvoll, wie sich die Immobilienbranche in den vergangenen Jahren verändert hat“, sagt Sanftenberg. „Social Impact ist längst kein Randthema mehr, sondern wird zunehmend strategisch verankert – von der ersten Idee über die Planung bis hin zum langfristigen Betrieb.“



Rickert ergänzt: „Impact Investing war vor zwei Jahrzehnten noch eine Nische. Heute ist es ein wachsender Treiber des Kapitalmarkts. Die nominierten Projekte zeigen, wie Kapitalströme und gesellschaftlicher Mehrwert sinnvoll zusammengeführt werden können – besonders in der Immobilienwirtschaft.“



B’Ella Berlin (Mixed Use)

Ein CO₂-freies, sozial inklusives Quartier mit über 500 Wohnungen auf 23.800 m² BGF und rund 50.000 m² Bürofläche. Fossile Brennstoffe werden vermieden, betreutes Wohnen für benachteiligte Gruppen integriert. Regenwassermanagement, emissionsarme Baustoffe, Sharing-Angebote und digitale Lösungen runden das Konzept ab.

Fazit: Urbane Lebensqualität, soziale Teilhabe und ökologische Verantwortung auf einem ehemaligen Industrieareal.



Sugar Valley München (Mixed Use)

Transformation eines ehemaligen Betonwerks in München-Obersendling zum 5-Minuten-Quartier mit 160.000 m² Mietfläche, 20.000 m² Freiraum, Kulturzentrum, Bildungs- und Sportangeboten. 60 Prozent begrünte Dachflächen, kreislauffähige Baustoffe und CO₂-neutrale Energieversorgung.

Fazit: Sozial durchdachte Quartiersentwicklung mit kultureller Anbindung an „Sugar Mountain“.



Vollgut Berlin-Neukölln (Mixed Use)

Revitalisierung des ehemaligen Vollgutlagers zu einem queeren, migrantisch geprägten Kultur- und Gewerbezentrum mit Community-Fokus. 40.000 m² Fläche, Community-Fonds für soziale Projekte, partizipatives Management durch eine Genossenschaft.

Fazit: Lokalwohlorientiertes Modellprojekt mit sozialer Strahlkraft weit über das Quartier hinaus.



Honeycamp Mannheim (Gewerbe)

Light-Industrial-Gewerbecampus in Vollholzbauweise für kleine Unternehmen. Rund 9.200 m² BGF, flexible Mietmodelle, kuratiertes Community-Management, Impact Room gGmbH für gesellschaftliche Wirkung.

Fazit: Vorbild für soziale Innovation im Gewerbesegment – modular, ressourcenschonend, gemeinschaftlich.



Kita Tiefsee Express Bonn (Bildung)

Umnutzung eines fensterlosen Rechenzentrums in eine hochwertige Kita mit 70 Plätzen innerhalb einer Quartiersentwicklung mit 150 Wohnungen. Denkmalgeschütztes Bürogebäude integriert.

Fazit: Kreative und sozialverantwortliche Umnutzung mit Modellcharakter für flächenarme Städte.



Marktquartier Recklinghausen (Mixed Use)

Umbau eines leerstehenden Karstadt-Warenhauses in ein lebendiges Quartier mit Wohnen, Arbeiten, sozialer Infrastruktur und Hotel. Partizipativ geplant, ohne Abriss, mit gefördertem Wohnraum und barrierefreien Angeboten.

Fazit: Leuchtturmprojekt für integrierte Innenstadtentwicklung im Bestand.