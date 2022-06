So wenige Transaktionen wie seit mehr als zehn Jahren nicht

Die Mai-Zahlen lassen keinen Zweifel offen: die steil gestiegenen Zinsen und möglicherweise auch andere Belastungsfaktoren, etwa die geringere konjunkturelle Dynamik gepaart mit hoher Inflation, hat zumindest vorübergehend zu deutlichen Verwerfungen am Immobilieninvestmentmarkt geführt. Im zurückliegenden Monat hat Savills weniger als hundert Transaktionen registriert – das war letztmals im März 2011 der Fall. Nachdem schon der April hier einen langjährigen Tiefpunkt markierte, ist dieser nun nochmals deutlich unterschritten worden.

.

Das Transaktionsvolumen erwies sich als wesentlich robuster, war aber ebenfalls unterdurchschnittlich. Auf Gewerbeimmobilien entfielen 2,5 Mrd. Euro (5-Jahres-Mittel: 5,5 Mrd. Euro), auf Wohnimmobilien 0,9 Mrd. Euro (5-Jahres-Mittel: 2,1 Mrd. Euro). Folglich ging auch das Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate zurück und liegt nun für Gewerbe- und Wohnimmobilien insgesamt bei 116,3 Mrd. Euro (- 2,8 % gegenüber April).



Die fünf größten Verkäufe im Monat Mai waren:



• Berliner Sony Center für rund 677 Mio. (Käufer: Norges)

• Ein Wohnportfolio-Deal (Aachen, Leipzig, Potsdam) für rund 221 Mio. (Käufer: Xior Student Housing)

• Teilverkauf der Eidelstedter Höfe in Hamburg (Käufer: Quantum Immobilien AG)

• Der Logistikdeal am Rungedamm 38 in Hamburg für 115 Mio. (Käufer: Ivanhoe Cambridge Europe)

• Ein Wohnportfolio-Deal (Ahlen, Duisburg, Gelsenkirchen) (Käufer: KKR Velero Partners)



Savills bleibt bei der im vergangenen Monat formulierten Einschätzung, dass die geringe Transaktionsaktivität eine vorübergehende Anpassungsreaktion an das veränderte (Zins-)Umfeld darstellt. Angesichts einer hohen Zahl gestoppter und sich in die Länge ziehender Verkaufsprozesse wird allerdings auch in den kommenden Monaten mit nur wenigen Transaktionen und entsprechend niedrigen Umsätzen gerechnet. Dadurch stauen sich aber auch Transaktionen auf und der Immobiliendienstleister geht davon aus, dass sich die Aktivität später im Jahr bei dann wahrscheinlich geringeren Preisen wieder normalisiert.