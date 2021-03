Snipes mietet 310 m² Einzelhandelsfläche in Chemnitz

Der Sneaker & Streetwear Retailer Snipes hat ein Ladenlokal mit einer Einzelhandelsfläche von rund 310 m² an der Straße der Nationen 2-4 in Chemnitz gemietet. Der neue Store in Chemnitzer Bestlage soll voraussichtlich zu Beginn des diesjährigen Sommers eröffnet werden. Vermieter der Fläche ist die Real I.S. Investment GmbH, die die Büro- und Einzelhandelsimmobilie 2018 für ihren Themenfonds Deutschland erworben hat [wir berichteten]. Comfort war vermittelnd tätig.

