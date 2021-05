Snezana Michaelis erhält ULI Germany Leadership Award

Es gibt Persönlichkeiten aus der Immobilienwirtschaft und der öffentlichen Hand, die mit ihrem Handeln und Wirken ihre Umwelt maßgeblich prägen. Seit 2005 wird ihnen einmal im Jahr der ULI Germany Leadership Award verliehen. Eine der Auszeichnungen überreichte das Urban Land Institute (ULI) an Snezana Michaelis, Mitglied im Vorstand der Gewobag.

.

Sie wurde in der Kategorie ‚Immobilienwirtschaft‘ als eine Führungspersönlichkeit geehrt, die mit ihren realisierten Immobilienprojekten Orientierung gibt, Begeisterung weckt und für klare Ziele steht. Zudem leistet Michaelis mit ihrem Handeln einen wichtigen Beitrag zu den zukünftigen Herausforderungen in der Stadt- und Immobilienentwicklung.



„Ich fühle mich durch diese Auszeichnung geehrt und spreche der ULI-Jury meinen Dank aus. Dieser Preis ist auch eine Würdigung des immobilienwirtschaftlichen und sozialen Engagements der Gewobag, die ein wichtiger Akteur ist auf dem Berliner Wohnungsmarkt und beim Schaffen bezahlbaren Wohnraums in einer rasant wachsenden Stadt. Mein Dank gilt hierbei meinem Vorstandskollegen Markus Terboven und allen Mitarbeitenden der Gewobag. Gemeinsam werden wir unsere Anstrengungen fortsetzen und mehr als 10.000 neue Wohnungen in den nächsten 10 Jahren bauen. Damit Berlin noch lebenswerter wird“, so Michaelis.



Der ULI Germany Leadership Award wurde 2005 zum ersten Mal vergeben und hat sich in der Immobilienwirtschaft als Auszeichnung für zukunftsorientiertes, nachhaltiges Denken und Handeln etabliert. Die Jury reicht im Vorfeld ihre Nominierungen ein und entscheidet in einer gemeinsamen Sitzung über die Preisträger.