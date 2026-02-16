SNB kauft Alstria Immobilie für „Haus der Stadtnatur“

Die Stiftung Naturschutz Berlin gründet mit dem „Haus der Stadtnatur“ einen neuen zentralen Standort in der Hauptstadt. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat jetzt dem Ankauf der Immobilie in der Lehrter Straße 17 einstimmig zugestimmt. Künftig sollen dort Umwelt- und Naturschutzakteurinnen gebündelt werden – darunter auch die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V.

.

„Wir wollten nicht einfach nur ein schönes Gebäude an die Stiftung verkaufen, sondern gemeinsam einen abgestimmten Bauumfang erarbeiten, der den Anforderungen der Stiftung gerecht wird und die Grundlage für ihre zukünftige Arbeit schafft“, sagt Hanns-Martin Scherer, Transaction Manager bei Alstria Office AG, die das Bürogebäude seit 2019 im Bestand hat [wir berichteten]



Das „Haus der Stadtnatur“ wird Sitz der Stiftung Naturschutz Berlin und soll zugleich als offener Ort für Umwelt- und Naturschutzakteurinnen fungieren. Unter anderem zieht die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. mit in das Gebäude ein; weitere Mieterinnen werden gesucht. Die stiftungseigene Naturschutzakademie wird künftig Seminare und Veranstaltungen im „Haus der Stadtnatur“ anbieten. 45 Jahre nach ihrer Gründung beginnt für die Stiftung Naturschutz Berlin damit ein neues Kapitel. „Das ist für mich ein starkes Zeichen. Ein Zeichen des Vertrauens in unsere Arbeit und ein Zeichen dafür, dass Naturschutz in dieser Stadt eine Zukunft hat“, sagt Stefan Richter, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Berlin.



Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Mit dem „Haus der Stadtnatur“ will die Stiftung zeigen, dass Naturschutz auch in dicht bebauten Innenstadtlagen möglich ist und zugleich einen Ort schaffen, der Engagement, Bildung und Vernetzung dauerhaft stärkt.



Die Angermann Investment Advisory AG war bei der Transaktion vermittelnd tätig.