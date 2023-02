Snackproduzent mietet 8.000 m² großes Lager in Waldsassen

Ein international tätiger Hersteller von Knabbergebäck mietet in Waldsassen eine zusätzliche Logistikfläche mit rund 8.000 m² Lager- und circa 800 m² Außenfläche. Eigentümer und Vermieter der Liegenschaft ist die Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH & Co. KG. Bei der Vermittlung waren die Terrae Immobiliengesellschaft mbH und Logivest tätig.

Die Immobilie auf dem Grundstück „Am Sauerbrunn 2“ überzeugt durch ihre Lage direkt an der Bundesstraße B299 und damit in guter Anbindung an die Autobahn A93 Richtung Regensburg und Hof. Drei ebenerdige Tore sowie eine großzügige Rangierfläche bieten optimale Bedingungen für die Be- und Entladung der Lkws.



„Die oberpfälzische Region ist eher von Eigennutzern und ortsansässigen Unternehmen geprägt. Freie, sofort verfügbare Flächen, noch dazu in dieser Größenordnung, sind eher Mangelware. Mit dem Snackproduzenten haben wir den idealen Mieter für die Flächen der Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen GmbH gefunden“, so Stefan Moor, Head of Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Nürnberg. Die ehemalige Produktionsstätte soll zukünftig für die Lagerung der Vorproduktionen des Sondergeschäfts genutzt werden. Der Bezug ist bereits erfolgt.