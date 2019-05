Smyths Toys Superstore eröffnet im DuMont Carré

Ab diesen Sommer gibt es einen großen Neuzugang im Kölner DuMont Carré. Der Spielwarenhändler Smyths Toys hat einen Mietvertrag für einen rund 2.000 m² großen Shop unterzeichnet. Die Eröffnung im Shopping Center in der Kölner Innenstadt, das sich seit Sommer 2017 im Eigentum eines Joint Venture von Tristan Capital Partners (EPISO 4) und der Concepta Projektentwicklung GmbH befindet [wir berichteten], wird voraussichtlich im Sommer 2019 stattfinden.

Diese Anmietung ist bereits der zweite große Vermietungserfolg seit der Übernahme des Centers. In 2017 unterzeichnete bereits der Sportartikelhersteller Decathlon einen Mietvertrag über rund 3.000 m² [wir berichteten]. „Mit Smyths Toys, einem der größten Spielwarenhändler in Europa, konnten wir ein tolles Pendant zu Decathlon gewinnen. Der Spielwarenhändler Smyths Toys passt Dank seines gleichsam genialen wie auch simplen Konzepts ideal in das DuMont Carré an der Breite Straße. Das clever angeordnete Warensortiment deckt alle Kundenwünsche aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby ab und bietet somit ein Sortiment, das allen Ansprüchen gerecht wird. Genau solche Anbieter suchen wir“, so Dr. Andreas Martin, geschäftsführender Gesellschafter der Concepta.