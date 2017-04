SMW Wirtschaftsberatungs AG beschließt Grundkapitalerhöhung

Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs AG, ein Konzerntochterunternehmen der RCM Beteiligungs AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durch die Ausgabe von 495.000 neuen auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien auf nun 3.445.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde entsprechend dem Kapitalerhöhungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8.6.2015 ausgeschlossen.

.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt 6,20 Euro pro Aktie, der Gesellschaft fließen auf diesem Weg laut des Unternehmens mehr als 3 Millionen Euro als zusätzliches Eigenkapital zu. Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme der Gesellschaft steigt auf derzeitigem Stand mit dieser Transaktion auf über 50%. Eingebracht werden im Rahmen der Sachkapitalerhöhung 93% der Kommanditanteile an einer in Dresden investierenden Immobilienprojektgesellschaft. Die Neuen Aktien werden prospektfrei emittiert und werden nach der diesjährigen Hauptversammlung der Gesellschaft den bereits im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft gleichgestellt und sollen wie diese zum Handel im Freiverkehr an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Stuttgart zugelassen werden.



Die unmittelbaren Auswirkungen sollen noch im laufenden Geschäftsjahr ergebnis- und bilanzwirksam werden. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft aufgrund der sich aus dieser Kapitalmaßnahme ergebenden Eigenkapitalerhöhung eine nachhaltige Stärkung ihrer zukünftigen Geschäfts- und Refinanzierungsmöglichkeiten.