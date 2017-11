Das Unternehmen SMS Medipool AG, ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt, mietet ca. 2.800 m² Hallenfläche in Rüsselsheim am Main an. Der neue Standort, für welchen die Immobilienberater von Colliers International und Immolox aus Frankfurt am Main einen langfris

[…]