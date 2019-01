PPCs Smart Meter Gateway erhält BSI-Zertifikat

Das Smart Meter Gateway (SMGW) der Power Plus Communications AG (PPC) hat die Common Criteria-Zertifizierung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Die deutschlandweit erste und bisher einmalig vergebene Zertifizierung belegt die sicherheitstechnische Eignung des SMGW für den Einbau in intelligente Messsysteme. Damit ist ein zentraler Schritt zur klimaintelligenten Steuerung von Immobilien getan.

.

Der Grundstein für den deutschlandweiten Rollout intelligenter Messsysteme ist gelegt: Als erste Hersteller erhalten der Noventic-Partner PPC und OpenLimit die gesetzlich vorgeschriebene CC-Zertifizierung (BSI-CC-PP-0073 v1.3) für das gemeinsam entwickelte SMGW. Damit erfüllt das SMGW von PPC alle sicherheitsrelevanten sowie mess- und eichrechtlichen Anforderungen für den Start des Rollouts bei allen Messstellenbetreibern.



Knotenpunkt für die Digitalisierung von Immobilien

Das SMGW ist zentraler Baustein, der alle Messdaten von Zählern empfängt, speichert und aufbereitet – und damit der Knotenpunkt für die Digitalisierung von Immobilien. „Wir gratulieren unserer strategischen Beteiligung PPC zu der erfolgreichen Zertifizierung und freuen uns auf den Rollout. Um die klimaintelligente Steuerung von Immobilien Wirklichkeit werden zu lassen, müssen alle verfügbaren Gebäudedaten maximal genutzt werden. Voraussetzung hierfür sind technologieoffene Anwendungen wie das SMGW, das die Möglichkeit bietet, sparten- und gewerkeübergreifend auf Gebäudedaten zuzugreifen“, sagt Jan-Christoph Maiwaldt, CEO der Noventic Group. Somit ist das SMGW die Grundvoraussetzung sowohl für Bündelangebote, also der Kombination von Smart- und Submetering, als auch für die unterjährige Verbrauchsinformation und deren Visualisierung – beispielsweise über die App Cards der Noventic-Tochter KeepFocus. Die interoperable Struktur des SMGW von PPC gewährleistet darüber hinaus die unkomplizierte Integration von Innovationen in bestehende Systeme.



Der Rollout kann beginnen

Mit der Zertifizierung steht dem Rollout des SMGW nun nichts mehr im Weg. „In den letzten Tagen wurden bereits die ersten zertifizierten SMGWs installiert. Als hochsichere Drehscheibe für Datenströme werden SMGWs schon bald fester Bestandteil in deutschen Gebäuden sein“, sagt Jan-Christoph Maiwaldt.