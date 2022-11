Smal bereichert ZielstattQuartier

Die SMAL GmbH findet in der Riege der Firmen Daiichi Sankyo, AXA, BDO und Universal Robots im neu errichteten ZielstattQuartier in Obersendling nun auch seinen Platz. Das ZielstattQuartier, in welchem das neue Büro von SMAL mit 1.700 m² in der Zielstattstraße 32-42 zu finden sein wird, befindet sich im Stadtteil München-Obersendling und umfasst ein etwa 34.000 m² großes Campusareal. Entwickler des Quartiers ist die Allgemeine Südboden, Eigentümer die ARA Europe.

.

„Mit dem neuen Büro im ZielstattQuartier erweitert SMAL den Hauptstandort in München und schafft mehr Platz für ein kreatives Umfeld und gemeinsame Kollaboration der einzelnen Teammitglieder. Geplant sind unter anderem eine UI/UX Teststation, ein Rapid Prototyping Raum für physische Modelle sowie ein Fotostudio für die Produktion von Content", so Sahar Azghandi, Founder & CEO der SMAL GmbH, und Oliver Lang, Founder & CDO der SMAL GmbH.