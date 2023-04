SMA setzt Spatenstich für Gigawatt-Factory in Niestetal

SMA hat am Dienstag den Baubeginn der SMA Gigawatt-Factory mit zahlreichen Gästen gefeiert. Ab Anfang 2025 sollen innovative Systemlösungen für PV-Großanlagen von Niestetal aus in die ganze Welt geliefert werden. Mit dem Neubau, der auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe setzt, verdoppelt SMA seine Produktionskapazität von aktuell 20 auf 40 Gigawatt.

