SLT erwirbt Light Industrial-Objekt in Recklinghausen

Brockhoff Invest hat im Auftrag eines Privateigentümers das Objekt Am Stadion 40 in Recklinghausen verkauft. Die attraktive Büro- und Hallenkombination mit knapp 2.500 m² befindet sich auf einem insgesamt 5.500 m² großen Grundstück. Der neue Eigentümer, SLT Grundstücks- und Verwaltungs GmbH, war mit ihrer Tochtergesellschaft SLT Verkehrstechnik schon vor dem Erwerb des Objekts in unmittelbarer Nähe ansässig und hat die Immobilie zur Selbstnutzung erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Gewerbegebiet Am Stadion ist über die Autobahnen A2 und A43 mit weiteren Anschlussstellen an die A 45 und A42 überregional gut angebunden. Die nächste Autobahnauffahrt befindet sich nur 2.500 m entfernt.