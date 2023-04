SleevesUp! und Work Inn starten Kooperation

SleevesUp! und Work Inn starten zu Beginn des Sommers eine enge Partnerschaft. Die insgesamt mehr als 37 Standorte beider Anbieter werden von nun an gegenseitig an Nutzer vermarktet. Damit soll es Kunden ermöglicht werden, bei Buchungen auf ein noch größeres Angebot an deutschlandweiten Büros und Co-Working zurückzugreifen.

.

Beide Unternehmen kommen somit ihrer Vision, ihren Co-Workers flächendeckend und wohnortnah eine professionelle Arbeitsumgebung aus einer Hand anzubieten, einen großen Schritt näher. Die Co-Working Spaces erstrecken sich über das Ruhrgebiet, das Rhein-Main-Gebiet sowie Nord- und Süddeutschland. Durch die Kooperation entsteht ein flächendeckendes Co-Working-Angebot, welches bereits von mehr als 2.000 Co-Workers genutzt wird.



Durch die Kooperation können Kunden beider Anbieter nun von einer noch größeren Auswahl an Arbeitsplätzen und Services profitieren. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit“, sagt SleevesUp! Geschäftsführer Sebastian Schmidt. „Unsere Kunden können nun auch die modernen und inspirierenden Arbeitsplätze von Work Inn nutzen und von der starken Community profitieren. Den Bedarf unserer Kunden, auch Arbeitsraum im Ruhrgebiet zu nutzen, konnten wir bislang nicht bedienen. Durch die Kooperation werden unsere gegenseitigen Standortnetzwerke deutlich werthaltiger.“



Auch Work Inn Geschäftsführer Tim Schabsky zeigt sich begeistert von der Partnerschaft. „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten können. Unsere Mitglieder können nun auch auf die hochwertigen Bürolösungen von SleevesUp! zurückgreifen und von den Vorteilen beider Konzepte profitieren.“



Der Fokus beider Unternehmen liegt auf der Schaffung von wohnortnahen und flexiblen Arbeitslösungen. Das Angebot soll es Nutzern ermöglichen, in direkter Nähe eine Homeofficealternative zu nutzen und dabei auf lange Pendelwege zu verzichten.



Die beiden Anbieter werden auch in Zukunft ihre individuelle Identität bewahren und ihre Geschäfte komplett eigenständig führen. “Beide Anbieter sind auf ihre jeweiligen regionalen Einzugsgebiete spezialisiert, kennen sich in ihren Märkten hervorragend aus und verfügen über starke Marken”, erläutert Tim Schabsky. “Durch die Kooperation werden beide Unternehmen für überregional tätige Unternehmen noch interessanter”, ergänzt Sebastian Schmidt. Durch die Kooperation entsteht Deutschlands größtes dezentrales Co-Working Netzwerk mit einem Fokus auf professionelle Arbeitsräume außerhalb der zentralen Lagen von Metropolen. Mit 37 Standorten in nun mehr 26 Städten stehen Nutzern auf über 30.000 m² professionelle Arbeitsplätze und Co-Working Spaces zur Verfügung.