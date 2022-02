SleevesUp! Spaces eröffnet drei neue Standorte

Das Büro- und Coworking-Netzwerk SleevesUp! Spaces eröffnet im ersten Quartal 2022 drei neue Standorte in Esslingen, Ludwigsburg und Mannheim.

.

„Moderne Arbeitsplatzkonzepte müssen deutschlandweit flächendeckend nutzbar sein. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Einzugsgebiete der Metropolen“, sagt Dr. Sebastian Schmidt, Gründer von SleevesUp! Spaces. „Wir wollen flexible Lösungen anbieten, die sich mit Hilfe von Satelliten-Büros in Wohnortnähe sehr gut in hybride Arbeitsplatzkonzepte von Unternehmen einbinden lassen.“



Anfang 2022 eröffnet der neue SleevesUp! Standort in Ludwigsburg im Rahmen eines Kooperationsmodells mit Pia UDG. Auf über 700 m² werden Kunden flexible Teambüros für große und kleine Projektteams geboten. Die Lage in direkter Nähe des Landratsamtes zur Königsallee macht den Standort attraktiv. Die neue Dependance wird bereits in der Vermarktung verstärkt von etablierten Mittelständlern und Konzernen angefragt. Die Unternehmen wollen ihren Mitarbeitern ermöglichen in Wohnortnähe zu arbeiten, um Pendelzeit zu reduzieren.