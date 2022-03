SleevesUp! Spaces ernennt Frank Mörsch zum COO

DerAnbieter für flexible Büro- und Coworking-Lösungen SleevesUp! Spaces hat Frank Mörsch zum neuen Chief Operations Officer ernannt. Er verantwortet in seiner neuen Funktion das operative Geschäft von SleevesUp!.

.

Das Unternehmen will mit dem neuem COO die Voraussetzungen für schnelleres Wachstum schaffen. In den nächsten drei Jahren plant SleevesUp! 100 neue Standorte zu eröffnen. Der Plan erfordert einen hohen Grad an standardisierten Abläufen. Um diese Flächen schnell auszurollen und anschließend effizient zu betreiben, setzt Frank Mörsch nun eine größere Skalierbarkeit der Prozesse um.