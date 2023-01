SleevesUp finanziert Standort über Crowdfunding

SleevesUp! Spaces erreicht mit einer Crowdfunding-Kampagne die Fundingschwelle für einen neuen Standort in der Mannheimer Innenstadt.

Die von SleevesUp! initiierte Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung der repräsentativen SleevesUp!-Flagship-Fläche in der Mannheimer Innenstadt erreichte im Dezember 2022 die Fundingschwelle von 150.000 Euro, wodurch das Finanzierungsvorhaben erfolgreich zustande kommt. Somit konnte ein erheblicher Teil der gesamten Projektfinanzierung über das Instrument der Schwarmfinanzierung eingeworben werden. Für Finanzierung hat SleevesUp! die Plattform Ecozins genutzt.



„Mit dem ‚Experiment Crowdfunding‘ wollten wir herausfinden, ob sich dieses Instrument als Ergänzung zu unserer Strategie der Standortfinanzierung eignet. Mit dem Zustandekommen der Kampagne in einem für unsere Branche beachtlichen Volumen hat sich dieses Vorhaben als voller Erfolg bewiesen und gezeigt: Auch Kleinanleger investieren in den Wachstumsmarkt flexibler Büro- und Coworking-Flächen.“, sagt Gründer und SleevesUp! CEO Dr. Sebastian Schmidt. „Wir werden künftig einen Teil über Crowdfunding finanzieren, wenn wir unser Angebot bundesweit auf über 100 Standorte ausweiten.“



Der neue City-Standort ergänzt die bestehenden SleevesUp! Flächen im Viertel Mannheim-Jungbusch, Weinheim und eine projektierte Fläche in Mannheim-Neckarstadt. Mit der „Hub-and-Spoke“ Strategie schafft SleevesUp! auch in Mannheim die idealen Voraussetzungen für Unternehmen, um hybride Arbeitsplatzmodelle erfolgreich umzusetzen.