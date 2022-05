SleevesUp eröffnet Standort in Esslingen

SleevesUp! Spaces erweitert im zweiten Quartal 2022 sein Büro- und Coworking-Netzwerk um einen weiteren Standort in Esslingen am Neckar in Kooperation mit der Krankenkasse Barmer. Die modernen Arbeitsräume ermöglichen Unternehmen und Mitarbeitenden ihre hybriden Arbeitsmodelle mit einer professionellen Homeoffice Alternative in Wohnortnähe zu ergänzen.

.

Mit dem neuen Standort setzt SleevesUp! seine Strategie kleinteiliger Coworking- und Bürokonzepte in Wohnortnähe konsequent weiter um. „Wir erweitern mit dem neuen Standort unser Coworking Cluster im Raum Stuttgart – und das in attraktiver Lage direkt am Esslinger Hauptbahnhof.“, sagt Dr. Sebastian Schmidt, Gründer von SleevesUp! Spaces. „Die Nachfrage nach professionellen Alternativen zum Homeoffice steigt weiter rasant. Deshalb arbeiten wir daran, unsere modernen Arbeitsplatzkonzepte deutschlandweit flächendeckend anzubieten, um flexible Lösungen für hybride Arbeitsplatzkonzepte überall dort anzubieten, wo sie benötigt werden.“



Der neue Standort in der Fleischmannstraße 13 eröffnete Anfang April. Auf knapp 300 m² stehen für Pendler und Mitarbeitende am neuen Standort Coworking-Arbeitsplätze, moderne Communitybereiche und Meetingräume bereit. Durch den steigenden Anteil hybrider Arbeitsmodelle der Mitarbeitenden ist die Fläche weniger stark ausgelastet wie noch vor der Pandemie. Der eigene Platzbedarf der Krankenkasse hat sich verlagert. Dennoch verursacht die starre Fläche weiterhin fixe monatliche Kosten – ein Grund, weshalb sich der Kooperationspartner nach neuen Perspektiven umsah. Mit SleevesUp! sei es gelungen die Fläche für ein flexibles Coworking Konzept zu öffnen. SleevesUp! generiere in der Fläche fortan einen Beitrag zu den Mietkosten und senkt somit den Aufwand des Hauptmieters im Betrieb.