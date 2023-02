SleevesUp! eröffnet fünften Frankfurter Standort im Nexum

Der Frankfurter Anbieter für Managed- und Shared Offices SleevesUp! Spaces eröffnet seinen fünften Standort in der Mainmetropole. In enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer Wöhr + Partner wird SleevesUp! im „Nexum“ als White-Label Lösung ein flexibles New Work Konzept mit Coworking, Conferencing und großzügigen Office-Suiten realisieren.

.

SleevesUp! hatte sich bereits im letzten Jahr rund 2.258 m² in dem modernisierten Bürogebäude in der Franklinstraße 46-48 gesichert. Die verfügbare Fläche im Bestandsgebäude teilt sich dabei zwischen hochrepräsentativen Office-Suiten, Konferenzräumen sowie einem Coworking-Bereich auf. Bereits in der Vorvermarktung wurde das Konzept von etablierten Mittelständlern und internationalen Konzernen angefragt.



„Die hohe Nachfrage nach flexiblen und nachhaltigen Bürolösungen ist für uns ein positives Zeichen, dass unser fünfter Standort auf dem Frankfurter Markt eine ideale strategische Ergänzung für unser Konzept ist“, sagt Dr. Sebastian Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von SleevesUp!. „Besonders freuen wir uns auf die enge Partnerschaft mit Wöhr + Bauer, wo das Potenzial von Coworking und flexiblen Sharing Modellen auch für das Objekt „Nexum“ erkannt wurde und mit uns gemeinsam umgesetzt wird.“



Im Rahmen der dezentralen und wohnortnahen Wachstumsstrategie ergänzt SleevesUp! das bestehende Portfolio in relevanter Lage: Im Westen Frankfurts und damit in unmittelbarer Nähe zur Messe sowie den Wohngebieten gibt es derzeit kein Angebot.



White-Label Flex Office als Wertbeitrag zum Gesamtobjekt

Erstmals wird ein SleevesUp! Standort als „White-Label“ Lösung in die Gesamtstrategie eines Objekts integriert. Unter dem Label „Nexum – powered by SleevesUp!” können Kunden auf den etablierten professionellen SleevesUp! Standard vertrauen, wobei das Flex Office Angebot nahtlos in die Marketing-Strategie des Gebäudes integriert wird.



„SleevesUp! ist für uns der ideale Partner, um unseren Mieterinnen und Mietern die Vorteile flexibler Büronutzungsmodelle und zusätzlicher, temporärer Flächenkontingente bieten zu können. Nicht nur aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Branche, sondern auch weil wir hier eine Partnerschaft unter mittelständischen Familienunternehmen anstoßen konnten, freuen wir uns besonders auf die Zusammenarbeit“, kommentiert Dr. Tim Malonn, Leitung Geschäftsbereich Value-Add bei Wöhr + Bauer, seit Ende 2021 Eigentümerin des Nexum, damals noch bekannt als Forty6 West [wir berichteten].



Bei der Repositionierung vom Single- zum Multi-Tenant Gebäude wird ein besonderer Wert auf die Aufenthaltsqualität für die Mietern, Nachhaltigkeit und Flächeneffizienz gelegt. Mit flexiblen Nutzungsmodellen und -einheiten, sowie dem Sharing Ansatz in Office und Conferencing Ressourcen, entspricht das Gesamtobjekt vollkommen den Anforderungen an ein modernes Arbeitsplatzangebot.



Der neue Standort befindet sich in verkehrstechnisch sehr günstiger Lage in unmittelbarer Nähe zur Messe sowie der Innenstadt. In der nahen Umgebung des Stadtteils spiegelt sich das Idealbild eines urbanen Lebensstils wider – vielfältige Restaurants, Wohngebäude, Hotels und Grünflächen befinden sich fußläufig vom Standort. Aktuell stehen noch Büros mit zwei bis vier Arbeitsplätzen für interessierte Unternehmen zur Verfügung.