Slate kauft Stadtgalerie Königstein von Trei Real Estate

Jetzt sind sich Trei Real Estate und Slate Asset Management auch erstmals in Deutschland handelseinig geworden: Der Asset Manager hat sich im Rahmen eines Bieterverfahrens für die vollvermietete Stadtgalerie Königstein im südhessischen Königstein durchgesetzt. Ende Oktober hatte Slate sich im Rahmen eines JV mit Ares Management bereits ein 300 Mio. schweres Portfolio in Polen von Trei Real Estate gesichert [wir berichteten].

