Voll vermietet
Slate kauft Stadtgalerie Königstein von Trei Real Estate
Jetzt sind sich Trei Real Estate und Slate Asset Management auch erstmals in Deutschland handelseinig geworden: Der Asset Manager hat sich im Rahmen eines Bieterverfahrens für die vollvermietete Stadtgalerie Königstein im südhessischen Königstein durchgesetzt. Ende Oktober hatte Slate sich im Rahmen eines JV mit Ares Management bereits ein 300 Mio. schweres Portfolio in Polen von Trei Real Estate gesichert [wir berichteten].
Die Stadtgalerie Königstein befindet sich in der Klosterstraße 15 in zentraler Lage von Königstein im Taunus, einer der kaufkraftstärksten Städte Deutschlands, und wurde im Jahr 2007 errichtet. Das moderne Nahversorgungszentrum umfasst eine vermietbare Fläche von rund 4.500 m² sowie über
200 Stellplätze in der Tiefgarage. Die Immobilie ist voll vermietet und zeichnet sich durch einen attraktiven Mietermix aus. Hauptmieter sind Rewe und Aldi Süd, ergänzt durch weitere Dienstleistungs- und Einzelhandelsmieter.
„Die Stadtgalerie Königstein ist ein hervorragendes Beispiel für die anhaltend starke Nachfrage nach lebensmittelgeankerten Nahversorgungsimmobilien in wirtschaftlich stabilen, kaufkraftstarken Regionen – vor allem im aktuellen Marktumfeld. Wir freuen uns, Trei Real Estate bei diesem Verkauf erfolgreich begleitet zu haben“, sagt Dr. Marcel Crommen, Managing Partner bei NAI Apollo. Der Immobiliendienstleister war im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandats für den Verkäufer tätig.
Seit seinem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2016 ist Slate inzwischen in über acht Ländern aktiv. Allein in diesem Jahr hat der Investment Manager schon Transaktionen im Wert von über 800 Millionen Euro realisiert. Zuletzt unterzeichnete er einen 300 Mio. schweren Portfoliodeal mit Trei Real Estate in Polen. Das Portfolio umfasst insgesamt 36 Vendo-Parks und wurde von Slate in einem JV mit Ares Management erworben [wir berichteten]. Hierzulande hatte sich der Investment Manager indes zuletzt sechs voll vermietete Nahversorger für 100 Mio. Euro in drei Transaktionen gesichert [wir berichteten]. Zuvor waren in Deutschland aber schon verschiedene Single- und Portfolio-Transaktionen über die Bühne gegangen. Der größte Deal war Slates 420 Mio. schwerer Ankauf von 45 Lebensmittelmärkten für 420 Mio. Euro im ersten Halbjahr [wir berichteten].