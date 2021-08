Skyland erwirbt 1,6 Hektar großes Baugrundstück in Berlin-Spandau

Die Skyland Gruppe hat im aufstrebenden Berliner Bezirk Spandau ein 1,6 Hektar großes Baugrundstück erworben. Bis zu 46.000 m² Bruttogeschossfläche zur gewerblichen Nutzung sind auf dem unbebauten Gelände an der Charlottenburger Chaussee/Ecke Klärwerkstraße geplant. Der Projektentwickler hat deutschlandweit bereits insgesamt über 250 Bauvorhaben vorangetrieben und gut 400 Millionen Euro in die Sanierung und Entwicklung nachhaltiger Immobilien investiert.

„Unsere Kunden erhalten die gesamte Immobilien-Wertschöpfungskette von der Marktanalyse über das Baumanagement bis zum Verkauf, aus einer Hand. Weil wir sie mit unseren hochspezialisierten Tochtergesellschaften selbst planen, durchführen und vertreiben, sind unsere Projekte stets on-time und in bester Ausführungsqualität – beim Projekt an der Charlottenburger Chaussee ist das nicht anders“, so Skyland-CEO Bernd Ehret. Als bauender Entwickler und Denkmalspezialist engagiert sich das Unternehmen vor allem im Großraum Berlin einschließlich Potsdams, in München sowie in Leipzig. Im Fokus stehen dabei Gebäude mit einer besonderen Vergangenheit.



Das Objekt „Zwei Höfe“ in Berlin-Prenzlauer Berg zum Beispiel, ein historischer Gründerzeitbau aus dem Jahr 1874, wurde zwischen 2012 und 2013 mit viel Liebe zum Detail am Markt neu positioniert. In den Räumen der ehemaligen Pferdekutschen-Manufaktur befinden sich nun 45 Lofts und Eigentumswohnungen. „Uns hat bei der Entwicklung die spannende Mischung aus Altbaucharme und höchster Wohnqualität gereizt“, sagt Bernd Ehret.



Von 2013 bis 2015 hat Skyland das „Maison Ouest“ im Berliner Stadtteil Schöneberg auf höchstem Niveau saniert und technisch modernisiert. Fein profilierte Gesimse und Faschen sowie detaillierte Stuckelemente gehören zu den Merkmalen der beiden 1892 erbauten und nun erneuerten Gründerzeitgebäude – ebenso wie ein iPad gesteuertes BUS-System, das von der Beleuchtung bis zum Gaskamin sämtliche Technik steuert. „Das ‚Maison Ouest‘ haben wir in ein einzigartiges Ensemble überführt, in dem Berliner Charme auf französischen Chic trifft. Es vereint heute 22 luxuriöse Eigentumswohnungen mit sechs Gewerbeeinheiten direkt neben dem berühmten KaDeWe“, erläutert Bernd Ehret.



Im Villenviertel von Berlin-Dahlem war Skyland an der Erhaltung eines Unikats beteiligt: Im Projekt „Oxford Living“ entstanden bis 2016 in zwei denkmalgeschützten Gründerzeithäusern insgesamt 41 luxuriöse Wohnungen in einem an die englische Landhausarchitektur angelehnten Stil. Die 1907/08 errichteten Gebäude dienten jahrzehntelang als Sitz des Evangelischen Theologischen Seminars Paulinum. Skyland hatte die anspruchsvolle Sanierung detailgenau geplant. „Die architektonische Ästhetik“, so Bernd Ehret, „geht auf die britische Arts-and-Crafts-Bewegung zurück. Dieser Ansatz zeigt sich vor allem im repräsentativen Portal und den großzügigen Treppenhäusern.“



Zu den Meilensteinen der Unternehmensgeschichte gehört auch die „Villa Tummeley“ in Potsdam. Diese wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Tudorstil für den bekannten Potsdamer Kaufmann Eduard Tummeley erbaut. Skyland leistete die Vorarbeit für eine hochwertige Restaurierung des märchenhaften Ensembles. 2016 wurde es erfolgreich verkauft.



Mit den Projekten Charlottenburger Chaussee in Berlin-Spandau und der „Neuen Hakeburg“ in Kleinmachnow südwestlich der Hauptstadt ist die Projektpipeline des Unternehmens aktuell vor allem in der Metropolregion Berlin-Brandenburg gut gefüllt [wir berichteten]. „Wir sind hier tief verwurzelt und blicken dennoch immer konsequent auf das Morgen“, sagt CEO Bernd Ehret und verspricht: „Es wird nicht bei diesen Projekten bleiben. Für die Hauptstadtregion ist es immens wichtig, dass sich auch bislang vernachlässigte Standorte irgendwann einmal entwickeln. Dazu wollen wir einen Betrag leisten.“