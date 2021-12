Skyland erhält letzte Baufreigabe für Neue Hakeburg

Für die Skyland Gruppe läuft es in Kleinmachnow rund. Neben der letzte Baufreigabe für das denkmalgeschützte Gebäude hält der Investor inzwischen auch die Verträge für rund 50 Prozent der Eigentumswohnungen in der Hand. Die Hälfte der geplanten 34 hochwertigen Eigentumswohnungen mit Wohnflächen sind bereits an Eigennutzer und Kapitalanleger vergeben.

