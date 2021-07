Über ihre Tech-Investmentgesellschaft 32nd Floor GmbH investiert die Skjerven Holding GmbH in den in Deutschland ansässigen Coliving Betreiber The Base in dessen Series A, die am 25. Juni geschlossen wurde.

„Wir gehen davon aus, dass in den urbanen Wohnungsmärkten flexibel verfügbare Angebote...

[…]