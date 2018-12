Die HSH Nordbank refinanziert den Umbau eines 70er-Jahre-Ensembles in Berlin zu einem hochwertigen Wohnprojekt mit 50 Millionen Euro. Das Projekt in der Eisenzahnstraße 11-16 in bester Charlottenburger Innenstadtlage wird von der Skjerven Group realisiert. Darlehensnehmer ist die Projektgesellschaf

[…]