Skjerven Group startet erste börsennotierte Crowdfunding-Anleihe

Die Skjerven Group lanciert ihre erste börsennotierte Anleihe. Die Anleihe (WKN: A2E4FQ) ist für das Projekt „Beautique-Apartments“ in der Eisenzahnstraße [wir berichteten] und wird an der Frankfurter Börse gelistet. Mit einem Gesamtemissionsvolumen von zehn Millionen Euro handelt es sich um die größte Tranche im Immobilien-Crowdfunding deutschlandweit und ist gleichzeitig die derzeit einzige Immobilien-Crowdfunding-Anleihe. Institutionelle und semi-professionelle Anleger können mit einer Mindesteinlage von 100.000 Euro bereits im Zuge des Private-Placements in das Projekt investieren. In der zweiten Phase, dem Public-Placement, können ab sofort auch private Investoren per Crowdfunding ab einer Summe von 1.000 Euro die Anleihe zeichnen.

.