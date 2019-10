Skandinavisches Schuhlabel Copenhagen startet in Köln

Für seinen ersten deutschen Store hat das skandinavische Schuhlabel Copenhagen in der Apostelnstraße 25 in Köln gemietet. Auf 75 m² bekommt man hier die angesagten Schuhe im skandinavischen Design. Das skandinavisch zurückhaltende Interior des Stores, in dem Holz auf grüne Pflanzen und gedeckte Töne treff­en, entspricht der Philosophie, mit der Copenhagen Schuhe entwirft: mit hochwertigen natürlichen Materialien und Handwerkskunst, mit reduzierter Formensprache und viel Liebe zum Detail. Vermieter der Fläche ist ein Family Office, Vormieter war Agora Feinkost. Die Eröffnung des Geschäftes ist bereits erfolgt. Colliers International war bei der Anmietung beratend und vermittelnd für den Mieter tätig.

Weitere Veränderung steht ein paar Hausnummern weiter an: In der Apostelnstraße gab es erst im Sommer einen gastronomischen Neuzugang: Das belgische Food-Konzept „EXKi“ hat sich nach seiner ersten Eröffnung in Deutschland Ende 2018 - in der Kölner Breiten Straße - für einen weiteren Standort in der Stadt entschieden und Flächen in der Apostelnstraße 2 angemietet. Auf einer Fläche von 145 m² und mit 52 Sitzplätzen innen und 32 Sitzplätzen außen bietet der Systemgastronom unter seinem „Natural, fresh and ready“ eine breite Produktvielfalt an Backwaren an. Wie das Unternehmen in der vergangenen Woche aber mitteilte, ziehe man sich aus dem deutschen Markt zum Ende des Jahres wieder zurück. Das Deutschland-Geschäft habe nicht die Erwartung erfüllt.



Laut des Kölner Maklerhauses Larbig & Mortag lag die Frequenz in der B-Lage Apostelnstraße, die die direkte Verbindung zwischen den A-Lagen Ehrenstraße und Mittelstraße darstellt, in 2018 knapp unter der magischen „1.000er Grenze“. Ausschlaggebend für die steigende Attraktivität in den vergangenen Jahren waren vor allem die Anmietungen mehrerer bekannter Filialisten in den vergangenen Jahren, die zu einer deutlichen Aufwertung der Lage führten, und auch das überregional beliebte und bekannte Gloria Theater mit zahlreichen Veranstaltungen unterschiedlichster Art zieht in den Abendstunden eine Vielzahl von Kunden an.