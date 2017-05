Situs kauft von Kölbl Kruse DAK-Gebäude in der Essener Innenstadt

Die Situs-Gruppe hat ihr Portfolio um eine Single-Tenant-Immobilie in der Essener Innenstadt erweitert, die bislang dem Projektentwickler Kölbl Kruse gehörte. Die Immobilie in der Severinstraße 42 steht auf einem 2.071 m² großen Grundstück verfügt auf 3 Ebenen über ca. 2.807 m² Bürofläche. Das Objekt wird durch einen bonitätsstarken Mieter, die Krankenkasse DAK-Gesundheit, genutzt. Die zentrale Lage zwischen Rathaus und Hochschulzentrum sowie der hervorragende Zustand, der im Jahr 1970 errichteten Liegenschaft (Revitalisierung und Umbau in 2007 und 2014), haben die Ankaufsentscheidung der Situs, die von Akkon beraten wurden, bei diesem Erwerb gestärkt.

