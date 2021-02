Sitex vergrößert sich am neuen Standort in Kaltenkirchen

Die private Krankenhaus-Zentralwäscherei Sitex verlegt ihren Hamburger Standort in Langenhorn nach Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Hierfür erwarb der Dienstleister eine Logistikhalle mit Bürotrakt in der Seebeckstraße 2 mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt 7.530 m². Vorher befand sich die Liegenschaft im Eigentum einer privaten Grundstücksgesellschaft. Grossmann & Berger vermittelte die Transaktion. Über den Kaufpreis vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen.

.