SIS-Fonds investiert ins C&A-Haus Erlangen

Barings Real Estate Advisers hat für den Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS-Fonds) der Stuttgarter Versicherungsgruppe für Deutschland eine Einzelhandelsimmobilie in der Top-Lage von Erlangen erworben. Das langfristig von C&A angemietete Gebäude Rathausplatz 4 gehörte seit Mitte 2016 einem Joint Venture von Värde Partners und Accom, die die Einzelhandelsimmobilie im Rahmen eines Portfoliokaufs (bestehend aus 37 Immobilien) von Balandis übernommen hatten [Värde und Accom übernehmen Balandis-Immobilien]. „Mit diesem Ankauf erhöhen wir den Anteil an Einzelhandelsimmobilien und stärken so die Diversifikation im Portfolio. Zudem generiert die Liegenschaft mit verlässlichen Mieteinnahmen eines bonitätsstarken Filialisten einen langfristig gesicherten Cashflow und eine attraktive Rendite", so Matthias Gerloff, Managing Director, Real Estate Fund Management, bei Barings. Zuletzt hatte der Asset Manager eine Büroimmobilie in Stuttgart für das SIS-Portfolio übernommen [Barings erwirbt für den SIS-Fonds Büroimmobilie bei Stuttgart].

Der Rathausplatz ist Teil der Fußgängerzone und eine der begehrtesten und am stärksten frequentierten Einzelhandelslagen in Erlangen. Das 1970 errichtete und 2012 umfassend sanierte Gebäude verfügt über rund 5.700 m² Gesamtmietfläche, die vollständig von dem Textilfilialisten angemietet sind.



"Das Geschäftshaus befindet sich in einer 1A-Lage an einem Standort mit überdurchschnittlicher Kaufkraft. Erlangen ist Teil der wachstums- und innovationsstarken Metropolregion Nürnberg mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern“, so Simon Lauinger, Head of Retail Investments bei Barings.



Der von Institutional Investment Partners im Jahre 2012 für die Stuttgarter Versicherungsgruppe aufgelegte SIS-Fonds investiert europaweit vorrangig in Handels- und Büroobjekte. Barings ist exklusiv für den Erwerb und das Management deutscher Immobilien zuständig.