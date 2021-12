Sirius zeichnet neunten Deutschland-Ankauf für 34,5 Mio.

Für 34,5 Mio. Euro wechselt ein Gewerbe- und Industriepark in Neckartenzlingen nahe dem Stuttgarter Airport ins Portfolio von Sirius Real Estate. Mit dieser Transaktion hat das Unternehmen in diesem Jahr in Deutschland in neun Transaktionen neun Business Parks mit einer Fläche von 254.100 m² für 153,9 Mio. Euro erworben.

.