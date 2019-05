Sirius vermietet 4.800 m² an Akku-Hersteller in Frickenhausen

Seit dem 16. März mietet die Farasis Energy Europe GmbH rund 4.800 m² Büro- und Produktionsfläche im Sirius Business Park Frickenhausen. Der Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus, Modulen und großen Akkusystemen hat einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet.

.

Farasis Energy nutzt den Standort zur kundennahen Entwicklung und Produktbetreuung, u.a. für Tests an Automobil- und Motorradbatterien. Nach Renovierung der Büroflächen lässt die Sirius Real Estate Ltd. die Produktionshalle entsprechend der nutzungsspezifischen Bedürfnisse des Mieters umbauen. Die geleistete Investition wird Farasis Energy teilweise über die Miete rückführen. Bei der Vermietung war die Warelog Real Estate Stuttgart GmbH vermittelnd tätig.



Der Sirius Business Park Frickenhausen befindet sich in der Benzstraße 2 in Frickenhausen im Landkreis Esslingen und verfügt über eine Mischung an Büro-, Lager- und Produktionsflächen. Die Sirius Facilities GmbH, die in der Region bereits den Sirius Technologiepark Kirchheim sowie jeweils einen Standort in Fellbach, Stuttgart-Weilimdorf, Ludwigsburg und Markgröningen betreibt, verwaltet ihn seit 2018.