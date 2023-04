Sirius verkauft Business Park Wuppertal für 8,8 Mio. Euro

Sirius Real Estate vermeldet den Verkauf von zwei Liegenschaften für insgesamt 12.2 Mio. Euro. Dabei handelt es sich einerseits um den Business Park Wuppertal sowie andererseits um eine leerstehendes Bürogebäude in Ipswich in England.

.

Der Business Park Wuppertal umfasst 15.000 m² Büro-, Lager- und Produktionsflächen. Sirius hatte das Objekt in der Ludwig-Richter-Straße 5 im Jahr 2007 erworben und den zu 80 % vermieteten Park nun für 8,8 Mio. Euro veräußert. Die Transaktion wurde am 1. April 2023 abgeschlossen.



Das leerstehende 7.620 m² umfassende Bürogebäude in Ipswich wurde bereits zuvor für 3,4 Mio. Euro verkauft. Diese Transaktion wurde schon im Dezember 2022 abgeschlossen.