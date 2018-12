Sirius verabschiedet sich aus Bremen

Sirius Real Estate verabschiedet sich aus Bremen: Für insgesamt 10,1 Mio. Euro hat der Investor die beiden Business Parks „Dötlinger-Straße“ und „Hagstraße“ verkauft. Beide Transaktionen sind bereits bestätigt. Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Projektentwickler Justus Grosse bekannt gegeben, den Sirius Businesspark Bremen Brinkmann zu kaufen [wir berichteten]. Damit zieht sich Sirius, dessen Konzept in Bremen nicht sonderlich gut aufgegangen ist, vollständig aus der Hansestadt zurück.

.

„Hagstraße“ - Closing erfolgt

Der im zentrumsnahen Stadtteil Überseestadt gelegene Sirius Business Park Bremen-Hagstraße wurde für rund 3,8 Mio. Euro verkauft. Die Vermietungsquote im Park liegt gerade mal bei rund 19 Prozent und hatte dem Investor einen Verlust beschert. Die Entwicklung des Areals, das eine vermietbare Fläche von knapp 60.000 m² bietet, lief in den letzten Jahren sehr schleppend. Unterm Strich trennt sich Sirius durch den Verkauf der Immobilie in der Rigaer Straße 1 von einer 48.000 m² großen Leerstandsfläche, was die Vermietungsquote im Gesamtportfolio um über 2,5 Prozent erhöht.



Closing im März 2019

Darüber hinaus hat Sirius zum Deal in der Überseestadt den Verkauf des Business Parks Dötlinger-Straße für rund 6,3 Mio. Euro bekannt gegeben. Das Closing soll im nächsten März erfolgen. Laut Andrew Coombs, Chief Executive Officer von Sirius Real Estate, sind mit diesen Verkäufen die letzten verbliebenen Non-Core-Immobilien im Portfolio verkauft. Die Einnahmen aus den beiden aktuellen Verkäufen sollen in den Bestand bzw. für Neuakquisitionen investiert werden.