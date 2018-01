Sirius schließt Kauf in Krefeld ab

Die Sirius Real Estate hat die im Oktober bekanntgegebene Akquisition für 9,2 Mio. Euro in Krefeld abgeschlossen. Damit erweitert der Europark Fichtenhain A 13 a-c (Regium Park) den Bestand in der Stadt auf drei Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 17.793 m². Die Light-Industrial-Immobilie verfügt über 10.398 m² vermietbare Fläche mit einer Vermietungsquote von 72 %. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 0,7 Mio. Euro [Sirius investiert in Frankfurt, Hamburg und Krefeld].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Sirius Real Estate Ltd. Sirius Krefeld

Die beiden ebenfalls im Oktober gemeldeten Akquisitionen in Hamburg (8,4 Mio. Euro) und Berlin (0,95 Mio. Euro) wurden bereits Anfang Dezember erfolgreich abgeschlossen.