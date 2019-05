Sirius schließt Kauf in Buxtehude für 8,7 Mio. Euro ab

Sirius Real Estate hat die im März notariell beurkundete Akquisition in Buxtehude abgeschlossen: Für rund 8,7 Mio. Euro (einschließlich Anschaffungskosten) ging das leerstehende ehemalige Barcardi-Areal nun in den Bestand über. Verkäufer des 35.425 m² großen Areals ist der Rumproduzent Bacardi, der Ende 2017 die Schließung seines deutschen Standorts in Buxtehude angekündigt und das Werk in 2018 geschlossen hatte.

.

Der Gewerbepark „Alter Postweg 15“ verfügt eine vermietbarer Fläche von 28.532 m² (90% Lager- / Produktionsfläche, 6% Büros und 4% sonstige Fläche) und steht vollständig leer. Sirius-Chef Andrew Coombs hat für die nächsten Monate eine Neupositionierung auf der Basis einer Multi-Tenant-Struktur angekündigt.