Sirius schließt Kauf des Quartiers231 in Oberhausen ab

Sirius hat den im August bekanntgegebenen Kauf des Quartiers231 in Oberhausen für rund 39,8 Mio. Euro abgeschlossen [wir berichteten].

.

Der Gewerbepark in der Duisburger Straße 375 liegt in einem gut erschlossenen Gewerbegebiet der Stadt. Das Objekt bietet einen Nutzungsmix mit ca. 77.600 m² Mietfläche, davon ca. 47.400 m² Büros, 19.200 m² Lagerflächen, 4.600 m² Hallen und 6.400 m² sonstige Flächen.



Die Immobilie erwirtschaftet einen NOI von 2,33 Mio. Euro pro Jahr bei einer durchschnittlichen Miete von 3,29 Euro pro m² (ohne Parkplätze und sonstige Einnahmen), was einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 5,9 % bei 63 % Auslastung entspricht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt 3,2 Jahren. Das Closing wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen.



„Wir freuen uns, dass wir in unserer Akquisitionspipeline mit einer starken Liquiditätsposition nach unserer 400-Millionen-Euro-Anleihe im Juni gute Fortschritte machen und sind in aktiven Gesprächen über eine Reihe weiterer vielversprechender Möglichkeiten in Deutschland“, so Andrew Coombs, Chief Executive Officer von Sirius Real Estate, anlässlich des Closings.